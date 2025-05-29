ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن 70 فلسطينيا استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها، إن 64 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

واضافت وزارة الصحة في بيانها، أن 30 من هؤلاء الشهداء ارتقوا في مدينة غزة وفي مناطق بشمال القطاع.

استشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة من ضمنهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال، مضيفة أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،كما استشهد طفل (13 عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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