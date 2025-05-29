إصابة جنديين للاحتلال في معارك جنوب غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنديين إسرائيليين أصيبا في معارك جنوبي قطاع غزة أحدهما جراحه خطيرة.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، مقتل جندي في استهداف جرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية في شمال قطاع غزة.

وبالأمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شمالي قطاع غزة.

القسام تستهدف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، إن المشاهد تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافا" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.