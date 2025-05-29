الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

إصابة جنديين للاحتلال في معارك جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنديين إسرائيليين أصيبا في معارك جنوبي قطاع غزة أحدهما جراحه خطيرة.

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، مقتل جندي في استهداف جرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية في شمال قطاع غزة.

وبالأمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شمالي قطاع غزة.

القسام تستهدف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، إن المشاهد تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافا" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع.

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غزة جيش الاحتلال حماس

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