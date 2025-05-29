9 ملايين طلقة مدفعية وصواريخ، كوريا الشمالية ترسل كميات كبيرة من السلاح لروسيا

ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية شحنت أكثر من 20 ألف حاوية ذخيرة ومواد ذات صلة إلى روسيا لدعم حرب أوكرانيا.

كوريا الشمالية تشحن كميات كبيرة من الذخيرة لروسيا

وأكدت وكالة رويترز، أن كوريا الشمالية قدمت لروسيا 9 ملايين طلقة من ذخيرة المدفعية وقاذفات الصواريخ

وفي وقت سابق أكدت كوريا الشمالية أنها أرسلت قوات إلى روسيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن جنودها ساعدوا موسكو في استعادة مناطق في كورسك الروسية كانت تحت السيطرة الأوكرانية لأشهر.

وذكرت الوكالة أن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك المحتلة"، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نشر القوات الشمالية تم "بأمر" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك بين بيونج يانج وموسكو.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول تأكيد لنشر قوات في روسيا، نقلا عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، وذلك بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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