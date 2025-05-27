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خارج الحدود

سيناريو حرب نووية، صدام مرتقب بين كوريا الشمالية وأمريكا بسبب القبة الذهبية

كوريا الشمالية ودونالد
كوريا الشمالية ودونالد ترامب

 نددت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بخطة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنشاء نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخى، والذى يتضمن صواريخ اعتراضية فى الفضاء معتبرة أنها "ستؤدى إلى سيناريو حرب نووية فى الفضاء الخارجى".

خطة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي

 ووصفت كوريا الشمالية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- خطة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكى، بأنها «مبادرة تهديدية خطيرة للغاية» تهدف إلى تسهيل استخدام القوة العسكرية الهجومية للقوات الأمريكية.

 

سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجى 

 ورأت كوريا الشمالية أن الخطة نتاج نموذجي لسياسة أمريكا أولا، معتبرة "أنها تمثل سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجى يدعم استراتيجية الولايات المتحدة للهيمنة الأحادية القطب، مع إنشاء استباقي للبنية العسكرية الفرعية القائمة على الفضاء الخارجي".

 

التحركات الأمريكية غير المقنَّعة لعسكرة الفضاء

 وزعمت كوريا الشمالية أن البيئة الأمنية العالمية أصبحت متقلبة بسبب التحركات الأمريكية غير المقنَّعة لعسكرة الفضاء، قائلة "إنه لا يمكن ضمان الأمن القومي والإقليمي إلا من خلال توازن القوة التي لا مثيل لها".

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