روسيا تسقط 23 مسيرة أوكرانية في كورسك وبيلجورود

أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلجورود، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في أثناء مناوبتها".

وأضافت الوزارة أنه "تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وبحسب "سبوتنيك"، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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