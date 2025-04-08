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خارج الحدود

القوات الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتتقدم في كورسك

القوات الروسية، فيتو
القوات الروسية، فيتو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 23 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت مصادر عسكرية روسية بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك.


أعلنت  وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لما يصل إلى 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها".

وأضافت الوزارة أن "تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

من ناحية ثانية، أعلن مصدر في مجموعة قوات "الشمال" الروسية عن تقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك، حيث تم إغلاق طرق تحرك القوات الأوكرانية قرب بلدة جورنال من الشمال والشرق.

وقال المصدر: "تتقدم وحدات الاقتحام من الفوج 22 في الفيلق 44 الروسي، برفقة وحدات من مشاة البحرية، على طول النهر باتجاه دير بيلوجورسكي حيث تخوض عمليات قتالية، وقد اقتربت من بلدة غورنال. وأصبحت البلدة الآن محاصرة من الشمال والشرق بشكل فعلي".

وأكد المصدر أنه، على الرغم من المقاومة القوية، إلا أن المدفعية الروسية تدك نقاط إطلاق النار للقوات الأوكرانية، ويتقدم المشاة إلى الأمام، ولا يتركون للعدو أي فرصة للتمركز والتحصن.

وشن الجيش الروسي في أوائل شهر مارس هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك حيث توغلت القوات الأوكرانية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفق حسابات وكالة "ريا نوفوستي" استنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد حرر الجيش أكثر من 30 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سودجا.

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