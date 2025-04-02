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خارج الحدود

روسيا تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك

شبكات الكهرباء، فيتو
شبكات الكهرباء، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات الأوكرانية مرتين مرافق البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

استهداف قوات كييف بالمسيرات

وأشارت الوزارة في بيان لها إلي انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك عقب استهداف قوات كييف بالمسيرات منشأة تابعة لمؤسسة "روس ستي.

وسابقا؛ أعلنت وزارة الدفاع في روسيا ان كييف واصلت هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة  مستخدمة أنواعًا مختلفة من المسيرات وراجمات هيمارس.

القوات الأوكرانية شنت صباح اليوم ضربة مزدوجة

وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن القوات الأوكرانية شنت صباح اليوم ضربة مزدوجة باستخدام راجمات "هيمارس" على محطة غاز "سودجا" وتم تدمير المحطة.

وبينت أن  أنظمة الدفاع الجوي تسقط 19 مسيرة أوكرانية في مقاطعة ساراتوف حيث كان هدف الهجوم هو البنية التحتية لمصفاة النفط.

 استهداف قوات كييف منشأة تابعة لفرع روس ستي تسينتر

ولفتت إلي أن  التيار الكهربائي في مقاطعة بيلجورود انقطع عقب استهداف قوات كييف بعد ظهر يوم 27 مارس منشأة تابعة لفرع مؤسسة "روس ستي تسينتر".

وشددت علي أن جميع التزامات كييف المعلنة بوقف الهجمات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة في روسيا هي خدعة من زيلينسكي.

 

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روسيا القوات الأوكرانية ضربة مزدوجة البنية التحتية للطاقة الروسية

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