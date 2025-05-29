أعراض ارتجاع المريء وأسبابه ومخاطره، يجب الحذر منه

أعراض ارتجاع المريء، ارتجاع المريء من إصابات الجهاز الهضمي الشهيرة التى تنتشر بين الكبار والشباب ولها مضاعفات خطيرة فى حال إهمال العلاج.

وأعراض ارتجاع المريء، عديدة ومعظمها معروف وللأسف هى مزعجة ومؤلمة، لذا يحرص المرضى على الالتزام بالعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ارتجاع المريء أو "الارتجاع المعدي المريئي"، هو اضطراب هضمي يحدث عندما ترتد أحماض المعدة ومحتوياتها إلى المريء بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المريء وظهور أعراض مزعجة.

أعراض ارتجاع المريء

وأضاف العوضى، أن ارتجاع المريء له أعراض عديدة ومزعجة، ومن أعراض ارتجاع المريء:-

حرقة في الصدر (الحموضة)، خاصة بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

طعم حامض أو مرّ في الفم.

صعوبة أو ألم أثناء البلع.

سعال مزمن أو التهاب الحلق.

بحة في الصوت خصوصًا في الصباح.

شعور بوجود كتلة في الحلق.

رائحة فم كريهة.

غثيان أو تجشؤ متكرر.

أسباب ارتجاع المريء

وتابع، أن من أسباب ارتجاع المريء:-

ضعف العضلة العاصرة السفلى للمريء (وهي التي تفصل بين المريء والمعدة)

زيادة الوزن أو السمنة

تناول وجبات دسمة أو كبيرة الحجم

الإكثار من بعض الأطعمة مثل المقليات، الشيكولاتة، النعناع، الكافيين، والمشروبات الغازية.

التدخين.

الحمل بسبب ضغط الجنين على المعدة.

تناول بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب والمسكنات.

أعراض ارتجاع المريء

مخاطر ومضاعفات ارتجاع المريء

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أنه يجب الإهتمام بعلاج ارتجاع المريء لتجنب حدوث أى مضاعفات، ومن مضاعفات ارتجاع المريء:-

التهاب المريء

تقرحات في بطانة المريء

ضيق المريء بسبب التندب

مريء باريت (تغييرات في بطانة المريء قد تؤدي إلى السرطان)

زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء

تأثير سلبي على جودة النوم والحياة اليومية

علاج ارتجاع المريء

وأضاف العوضى، أن هناك أكثر من طريقة لعلاج ارتجاع المريء، منها:-

مضادات الحموضة مثل مالوكس، أو جافيسكون

مثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول، إيزوميبرازول

حاصرات مستقبلات H2 مثل رانيتيدين أو فاموتيدين

في الحالات المزمنة أو عندما لا تنجح الأدوية، يمكن إجراء عملية لفّ قاع المعدة لتقوية العضلة العاصرة للمريء.

طرق الوقاية من ارتجاع المريء

وأوضح أنه يمكن تجنب الإصابة بارتجاع المرئ من خلال بعض النصائح، منها:-

تجنب الأطعمة المحفزة للحموضة

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلا من وجبات كبيرة

الامتناع عن الأكل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات

رفع مستوى الرأس عند النوم

الإقلاع عن التدخين

ممارسة الرياضة وخفض الوزن

ارتداء ملابس مريحة وغير ضاغطة على البطن

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