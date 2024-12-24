8 طرق بسيطة لعلاج ارتجاع المرىء وحرقة المعدة بالمنزل

تساعد العلاجات المنزلية، بما في ذلك الجلوس بعد الأكل وتناول أطعمة معينة، في تخفيف حرقة المعدة وارتجاع المريء المتقطعة، والتي تحدث من حين لآخر لأي شخص.

إذا كان الشخص يعاني من ارتجاع الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع، فقد يكون مصابًا بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وفي هذه الحالة، تكون حرقة المعدة مجرد أحد الأعراض العديدة، إلى جانب السعال وألم الصدر.

عادةً ما يتم علاج الارتجاع المعدي المريئي بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل مضادات الحموضة، ونمط الحياة أو التدابير الغذائية، وفي الحالات الشديدة، تكون هناك حاجة إلى أدوية بوصفة طبية لمنع تلف المريء.

في حين أن الدواء هو الشكل الأكثر شيوعًا لعلاج الارتجاع المعدي المريئي، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها لتقليل حالات ارتجاع المريء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

التحكم في الوزن

في حين أن حرقة المعدة يمكن أن تصيب أي شخص، يكون مرض الارتجاع المعدي المريئي أكثر انتشارًا بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

حيث يضع الوزن الزائد - وخاصة في منطقة البطن - المزيد من الضغط على المعدة، ونتيجة لذلك، فيكون الشخص معرض لخطر متزايد من عودة أحماض المعدة إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة.

معرف الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها

توجد بعض الأطعمة والمشروبات المعروفة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، ومع مرض الارتجاع المعدي المريئي، يجب أن يكون الشخص حذرًا بشكل خاص من العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض، من المهم محاول تجنب الأطعمة والمشروبات التالية:

صلصة الطماطم وغيرها من المنتجات التي تحتوي على الطماطم

الأطعمة الغنية بالدهون، مثل منتجات الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية

الأطعمة المقلية

عصائر الفواكه الحمضية

الصودا

الكافيين

الشوكولاتة

الثوم

البصل

النعناع

الكحول

من خلال الحد من هذه المحفزات أو تجنبها، قد يواجه الشخص أعراضًا أقل.

تناول القليل من الطعام، والجلوس لفترة أطول

تناول وجبات أصغر يضع ضغطًا أقل على المعدة، مما قد يمنع ارتداد أحماض المعدة، ومن خلال تناول كميات أصغر من الطعام بشكل متكرر، ويمكن تقليل حرقة المعدة وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

من المهم أيضًا تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة.

الأطعمة التي يمكن تناولها

لا يوجد طعام سحري واحد يمكنه علاج ارتجاع الحمض، ومع ذلك، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المحفزة، يمكن لبعض التغييرات الغذائية الأخرى أن تساعد.

توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بتناول وجبات قليلة الدهون وعالية البروتين، ويمكن أن يؤدي تقليل تناول الدهون الغذائية إلى تقليل الأعراض بينما يساعد الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

محاول دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي للمساعدة في علاج ارتداد الحمض، وبعد كل وجبة، يمكن مضغ علكة غير النعناع، حيث يساعد هذا في زيادة اللعاب وإبعاد الحمض عن المريء.

الإقلاع عن التدخين

إذا كان الشخص يدخن ويعاني من حرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المريئي، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في ادارة الحالة.

يؤدي التدخين إلى إتلاف العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، وهي المسؤولة عن منع أحماض المعدة من الارتداد، وعندما تضعف عضلات العضلة العاصرة للمريء السفلية بسبب التدخين، فقد يعاني المريض من نوبات حرقة للمعدة المتكررة.

ويمكن أن يكون التدخين السلبي أيضًا مشكلة إذا كان الشهص يعاني من ارتداد الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي.

العلاجات العشبية

استخدام الأعشاب التالية لعلاج الارتجاع المعدي المريئي:

البابونج

عرق السوس

وتتوفر هذه الأعشاب في شكل مكملات وصبغات، بالإضافة إلى الشاي.

تجنب الملابس الضيقة

تؤدي الملابس الضيقة إلى تفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي.

حيث يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة للغاية إلى زيادة نوبات الارتجاع الحمضي، وهذا هو الحال بشكل خاص مع الأرداف والأحزمة الضيقة: كلاهما يضع ضغطًا غير ضروري على البطن، وبالتالي يساهم في خطر حرقة المعدة.

تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يكون مرض الارتجاع المعدي المريئي في حد ذاته مرهقًا للغاية، ونظرًا لأن عضلات المريء تلعب دورًا كبيرًا في إبقاء أحماض المعدة في مكانها الصحيح، فقد يكون من المفيد تعلم تقنيات يمكنها استرخاء كل من الجسم والعقل.

تتمتع اليوجا بفوائد هائلة من خلال تعزيز الوعي بالعقل والجسد، ويمكن تجربة التأمل الهادئ والتنفس العميق لبضع دقائق عدة مرات في اليوم لتخفيف مستويات التوتر.

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