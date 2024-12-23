طرق علاج ارتجاع المريء بالمنزل، ومتى يحتاج المريض للجراحة؟

يحدث ارتجاع المريء عندما يتدفق الحمض من داخل معدتك إلى المريء والحلق، ويوجد عند مدخل المعدة صمام، وهو عبارة عن حلقة من العضلات تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES).

وعادةً ما تغلق العضلة العاصرة للمريء السفلية بمجرد مرور الطعام من خلالها، ولكن إذا لم تغلق تمامًا أو انفتحت كثيرًا، فقد ينتقل الحمض من المعدة إلى المريء، ويمكن أن يسبب هذا أعراضًا مثل الشعور بحرقة في الصدر تسمى حرقة المعدة، وإذا حدثت أعراض ارتجاع الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع، فقد تكون مصابًا بمرض ارتجاع الحمض، المعروف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب مرض ارتجاع المريء

أحد الأسباب الشائعة لمرض ارتجاع الحمض هو خلل في المعدة يسمى فتق الحجاب الحاجز، ويحدث هذا عندما يتحرك الجزء العلوي من المعدة والعضلة العاصرة للمريء السفلية فوق الحجاب الحاجز، وهي العضلة التي تفصل المعدة عن الصدر، وعادةً، يساعد الحجاب الحاجز في الاحتفاظ بالحمض في المعدة، ولكن إذا كان الشخص يعاني من فتق الحجاب الحاجز، فقد ينتقل الحمض إلى المريء ويسبب أعراض مرض الارتجاع الحمضي.

وهذه هي عوامل الخطر الشائعة الأخرى لمرض الارتجاع الحمضي:

تناول وجبات كبيرة أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول وجبة الطعام

زيادة الوزن أو السمنة

تناول وجبة ثقيلة والاستلقاء على ظهرك أو الانحناء عند الخصر

تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم بوقت قصير

تناول أطعمة معينة، مثل الحمضيات أو الطماطم أو الشوكولاتة أو النعناع أو الثوم أو البصل أو الأطعمة الحارة أو الدهنية

شرب مشروبات معينة، مثل الكحول أو المشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي

التدخين

الحمل

تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أو بعض مرخيات العضلات أو أدوية ضغط الدم

أعراض ارتجاع المريء

الأعراض الشائعة للارتجاع الحمضي هي:

حرقة المعدة

التجشؤ

الانتفاخ

براز دموي أو أسود أو قيء دموي

عسر البلع - الشعور بأن الطعام عالق في الحلق

الفواق الذي لا يتوقف

الغثيان

فقدان الوزن دون سبب معروف

الصفير، والسعال الجاف، وبحة الصوت، أو التهاب الحلق المزمن

رائحة الفم الكريهة و/أو طعم سيء في الفم

ألم الصدر

الربو

علاج ارتجاع المريء

في كثير من الحالات، كل ما يحتاجه المريض هو تغييرات في نمط الحياة مع الأدوية المتاحة دون وصفة طبية للسيطرة على أعراض مرض الارتجاع الحمضي.

أدوية ارتجاع المريء

يمكن لمضادات الحموضة أن تحيد الحمض من المعدة، ولكنها قد تسبب الإسهال أو الإمساك، وخاصة إذا كان الشخص يستخدمها بشكل مفرط، من الأفضل استخدام مضادات الحموضة التي تحتوي على هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الألومنيوم، وعند دمجها، قد تساعد في مواجهة هذه الآثار الجانبية المعوية.

إذا لم تساعد مضادات الحموضة، فقد يجرب الطبيب أدوية أخرى، بعضها يتطلب وصفة طبية، وتكون كالآتي:

تعمل حاصرات مستقبلات الهيستامين على خفض إنتاج الحمض.

وتعمل مثبطات مضخة البروتون أيضًا على خفض كمية الحمض التي تنتجها المعدة.

ويمكن أن تساعد البروكينيتيكس في تقوية العضلة العاصرة للمعدة، وإفراغ المعدة بشكل أسرع، وتقليل الارتجاع الحمضي.

لا ​​يجب الجمع بين أنواع متعددة من مضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى دون توجيه من الطبيب.

جراحة ارتجاع المريء

إذا لم توقف الأدوية أعراض مرض الارتجاع الحمضي، وكانت الأعراض تتداخل بشدة مع حياة المريض، فقد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية، ويتم استخدام نوعين من الجراحة لتخفيف أعراض الارتجاع الحمضي إذا لم يكن الاستخدام اليومي للأدوية فعالًا.

لا يقوم الأطباء بهذه الإجراءات إلا كملاذ أخير لعلاج مرض الارتجاع الحمضي بعد فشل العلاج الطبي.

علاج ارتجاع المريء في المنزل

تتمثل إحدى أكثر الطرق فعالية لعلاج مرض الارتجاع الحمضي في تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الأعراض، وفيما يلي خطوات أخرى يمكن اتخاذها لعلاج الارتجاع الحمضي من المنزل:

تناول وجبات أصغر حجمًا بشكل متكرر طوال اليوم، وتعديل أنواع الأطعمة التي تتناولها.

الإقلاع عن التدخين.

رفع رأس السرير بمقدار 4 إلى 6 بوصات على الأقل.

تناول الطعام قبل الاستلقاء بساعتين إلى 3 ساعات على الأقل.

النوم على كرسي أثناء القيلولة أثناء النهار.

عدم ارتداء ملابس ضيقة أو أحزمة ضيقة.

إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فيجب عليهم فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة وتغيير النظام الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.