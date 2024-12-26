الخميس 26 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة: آلام الصدر مؤشر للإصابة بارتجاع المريء

ارتجاع المريء
ارتجاع المريء

ارتجاع المريء من المشكلات الصحية التى تواجه الكثير من الأشخاص ويسبب آلام مزعجة.

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض ارتجاع المريء تشمل:


١- الشعور بالحموضة
٢- الشعور بالقيء
٣- ألم في الصدر

وهناك أعراض غير نمطية مثل
١- تسوس الأسنان
٢- التهاب في الرئة، وكحة أثناء النوم
٣- ألم في الأحبال الصوتية وتغير في الصوت
 

ارتجاع المريء 
ارتجاع المريء، فيتو


 وارتجاع المريء يحدث فيه تحرك محتويات المعدة إلى المريء مما يسبب ألما أثناء تحركها.

 

أعراض ارتجاع المريء 

وتشمل الأعراض الأكثر انتشارا لـ مرض ارتجاع المريء هي حرقة المعدة المستمرة منها: 

شعور بالحرقان في المعدة قد يصل إلى الصدر  والحلق 

طعم حامض أو مرير في الجزء الخلفي من الفم 

ارتجاع الطعام أو السائل من المعدة إلى الفم 

تشمل أعراض  ارتجاع المريء: 

الشعور بالامتلاء أو وجود كتلة في الجزء الخلفي من الحلق 

سعال مزمن 

صوت أجش 

رائحة الفم الكريهة 

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص من أعراض إنذار مرتبطة بمرض ارتجاع المريء، وهذه الأعراض عادة ما تكون مستمرة ويمكن أن تتفاقم تدريجيًا على الرغم من العلاج الطبي، وتشير أعراض الإنذار أيضًا إلى وجود حالة كامنة. 

وقد تشمل أعراض الإنذار: 

صعوبة في البلع 

ألم عند البلع 

الغثيان أو القيء 

فقدان الوزن 

فقر دم 

نزيف 

 

أسباب ارتجاع المريء 

 يسبب ارتجاع المريء ارتجاعًا حمضيًّا، والذي قد يحدث بسبب  الأداء غير السليم للعضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) وهي عبارة عن شريط دائري من العضلات في نهاية المريء، وعندما يبتلع الشخص فإنه يسترخي وينفتح للسماح للطعام والسوائل بالانتقال من الفم إلى المعدة، ثم يتم شدها وإغلاقها مرة أخرى. 

ويحدث الارتجاع الحمضي عندما لا يتم تشديد LES أو إغلاقه بشكل صحيح، وهذا يسمح للعصائر الهضمية ومحتويات المعدة الأخرى بالارتفاع إلى المريء. 

وقد لا تهمل آلية بلع الطعام بشكل جيد بسبب:

وجود فتق الحجاب الحاجز: يحدث عندما يتحرك جزء من المعدة فوق الحجاب الحاجز باتجاه الصدر، وإذا تم اختراق الحجاب الحاجز، فقد يمنع LES من العمل بشكل صحيح. 

تناول وجبات كبيرة بشكل متكرر: قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ الجزء العلوي من المعدة.

الاستلقاء بعد وقت قصير جدًا من تناول الوجبات: قد لا يخلق هذا ضغطًا كافيًّا حتى تعمل العضلة العاصرة المريئية السفلى بشكل صحيح.  

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عوامل نمط الحياة 

تشمل عوامل نمط الحياة التي قد تساهم في استمرار الارتجاع المصاحب لالتهاب المريء ما يلي: 

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي.

تناول وجبات كبيرة قبل الاستلقاء.

استخدام الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

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اعراض ارتجاع المريء ارتجاع المريء التهاب في الرئة الأحبال الصوتية تسوس الاسنان وزارة الصحة

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