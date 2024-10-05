ارتجاع المريء، أسبابه وأعراضه ومتي يتحول إلى مرض مزمن؟

ارتجاع المريء يحدث خلاله ارتداد الحمض بعد تناول وجبة دسمة، أو عند الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، ويرتفع حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب حرقة المعدة وأعراض أخرى.

ويمكن التحكم في ارتجاع المريء العرضي في المنزل، ولكن ارتجاع المريء المزمن (GERD) يحتاج إلى علاج، ويمكن أن يتسبب ارتداد الحمض المزمن في إتلاف أنسجة المريء بمرور الوقت، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

أعراض ارتداد الحمض وارتجاع المريء

قد تشمل أعراض ارتداد الحمض ومرض الجزر المعدي المريئي (ارتجاع المريء) ما يلي:

ارتداد الحمض

شعور بالحرقان

ألم صدر غير قلب

الغثيان

التهاب الحلق

أعراض الربو

قد تكون أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي أسوأ في الليل أو أثناء الاستلقاء، وبعد تناول وجبة كبيرة أو دسمة، وبعد الانحناء، وبعد التدخين أو شرب الكحول.

هل يصاب الأطفال بمرض الارتجاع المعدي المريئي؟

من الطبيعي أن يتقيأ الأطفال، وقد يكون هناك بعض الحمض فيه، ولكن عادة لا يكون كافيًا لإزعاجهم حقًا، فمرض الارتجاع المعدي المريئي هو حالة أكثر شدة تسبب ضائقة أو مضاعفات في الرضاعة.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالارتجاع المعدي المريئي إذا ولدوا قبل الأوان أو كانوا يعانون من حالة تؤثر على المريء، وقد يفحص طبيب الأطفال الارتجاع المعدي المريئي إذا بدا أن الطفل يعاني بطريقة ما.

قد تشمل أعراض الارتجاع المعدي المريئي عند الأطفال أو الرضع ما يلي:

الانزعاج المفرط

صعوبة النوم

رفض الرضاعة

نوبات القيء الصغيرة

الصفير أو بحة الصوت

رائحة الفم الكريهة

أسباب ارتداد الحمض

لكي يدخل الحمض إلى المريء، يجب أن يمر عبر الصمام الموجود في أسفل المريء والذي يمنع الأشياء عادةً من العودة إلى الأعلى، ويسمى هذا الصمام العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES).

العضلة العاصرة للمريء السفلية هي عضلة دائرية تفتح عند البلع ثم تغلق مرة أخرى لإبقاء المواد في المعدة كما أنها تفتح قليلًا للسماح بخروج فقاعات الغاز عند التجشؤ أو الفواق.

يحدث ارتداد الحمض عندما يضعف العضلة العاصرة السفلية أو يسترخي بدرجة كافية للسماح للحمض بالمرور، ويمكن لبعض الأشياء المؤقتة أن تسترخي العضلة العاصرة السفلية، مثل الاستلقاء بعد تناول وجبة كبيرة، ولكن إذا كان الشخص يعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئي، فهذا يعني أن العضلة العاصرة السفلية تسترخي كثيرًا.

يمكن أن تساهم العديد من الأشياء في إضعاف العضلة العاصرة السفلية، إما مؤقتًا أو بشكل دائم، وفي بعض الأحيان، يتحول ارتداد الحمض العرضي إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن عندما تتداخل هذه العوامل أو تستمر لفترة طويلة.

تتضمن الأسباب الشائعة لارتجاع الحمض والارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

فتق الحجاب الحاجز

الحمل

السمنة

التدخين والتدخين السلبي.

من الأسباب المحتملة الأخرى لارتجاع المريء:

العيوب الخلقية

أمراض النسيج الضام

الجراحة السابقة

الأدوية، يمكن أن يكون لبعض الأدوية تأثير مهدئ على العضلة العاصرة السفلية للمريء، بما في ذلك:

المهدئات

حاصرات قنوات الكالسيوم، التي تعالج ارتفاع ضغط الدم.

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، التي تعالج الاكتئاب والألم.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

علاج الربو.

أدوية العلاج الهرموني لانقطاع الطمث.