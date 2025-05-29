الخميس 29 مايو 2025
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حوادث

مصادر تكشف الحالة الصحية لطالبة مودرن أكاديمي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أكدت مصادر قضائية أن التقرير الطبي الأولي لفتاة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي، التي أصيبت في مشاجرة مع صديقتها خارج الجامعة بسبب خلاف مالي متعلق ببيع هاتف محمول أنها تحتاج إلى خياطة في رقبتها أكثر من 10 غرز.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة خارج الحرم الجامعي لمودرن أكاديمي بين فتاتين، إحداهن طالبة في الفرقة الرابعة بالجامعة، والأخرى فتاة حاصلة على دبلوم، وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى موقع الحادث.

هاتف محمول سبب المشاجرة  

وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، فقد بدأت الأزمة منذ نحو خمسة أشهر، حين قامت الطالبة الجامعية ببيع هاتف محمول من طراز "آيفون" للفتاة الأخرى مقابل 35 ألف جنيه، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه رغم مرور عدة أشهر على الاتفاق.

وتطورت الخلافات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، حتى بلغ التوتر ذروته خارج الجامعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قامت خلاله إحدى الفتاتين بإخراج أداة حادة "كتر" وطعنت الأخرى، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي.

وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على طرفي المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.  

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مودرن أكاديمي المعادى غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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