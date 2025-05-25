الأحد 25 مايو 2025
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بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب  6 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الجيزاوية الرابط بين قريتي معصرة أبو صير وانفسط بمركز الواسطى بـمحافظة بني سويف، اليوم الأحد.

 تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف تلقت بلاغًا  بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه فرق الإسعاف والجهات الأمنية إلى الموقع، وتبين من الفحص المبدئي أن الحادث ناتج عن انقلاب تروسيكل كان يقل عددًا من المواطنين، مما أسفر عن وقوع إصابات متعددة.

أسماء المصابين بحادث بني سويف

 

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم: ميهوب سيد إبراهيم، 73 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، ومحمد كامل حماد، 63 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكريمة كامل حماد، 57 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، وأم هاشم سعد زغلول، 45 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وعطيات محمد عبد المحسن، 55 عامًا، مصابة بكدمة شديدة في الظهر، وأحمد جمال كامل، 27 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم واشتباه كسر في الذراع الأيسر.

 

تقديم الرعاية الطبية للمصابين

 

و وجهت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إدارة المستشفى بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، مؤكدة على ضرورة إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة ومتابعة الحالات حتى استقرارها الصحي.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية ببني سويف متابعة الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما ناشد عدد من الأهالي المسؤولين بتكثيف الرقابة على الطرق الفرعية والريفية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 

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