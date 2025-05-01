من غير حرمان، نظام غذائي صحي يساعد في إنقاص الوزن

إنقاص الوزن من الأمور التي تؤرق الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى، وهذا يحتاج إلى تنظيم الوجبات وتقليل السعرات الحرارية.

وتظن معظم الفتيات أن إنقاص الوزن يعنى الحرمان من الطعام، وهذا غير صحيح لأن إنقاص الوزن يحتاج فقط نظام غذائي صحي مناسب للجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن إنقاص الوزن ليس فقط من أجل المظهر، بل هو أيضًا خطوة مهمة نحو حياة صحية ومتوازنة، ومع تعدد الأنظمة الغذائية والتمارين، قد يشعر البعض بالحيرة أو الإحباط.

نصائح تساعد فى إنقاص الوزن

وأضافت مرام، أن هناك بعض النصائح التى تساعد في إنقاص الوزن، منها:-

شرب الكثير من الماء، حيث يجب شرب الماء قبل الوجبات لأنه يساعد على تقليل الشهية ويمنح الشعور بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها.

تناول الطعام ببطء، لأن مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء يعطي الدماغ الوقت الكافي لتلقي إشارات الشبع، مما يقلل من فرص الإفراط في الأكل.

اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة مثل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة تعزز الشعور بالامتلاء لفترة أطول وتساعد في تحسين عملية الهضم.

الإقلال من السكر والكربوهيدرات المكررة، والتقليل من السكر والمعجنات والخبز الأبيض يساهم في خفض السعرات الحرارية وتحسين مستوى السكر في الدم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام، لا يشترط الذهاب إلى الصالة الرياضية، فحتى المشي اليومي لمدة 30 دقيقة يمكن أن يصنع فرقًا كبيرًا.

النوم الجيد، لأن قلة النوم تؤثر سلبًا على الهرمونات التي تتحكم في الشهية، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

الابتعاد عن الأكل العاطفي، حيث يجب تجنب تناول الطعام لمجرد الشعور بالملل أو التوتر، ومحاولة استبدال ذلك بأنشطة أخرى مثل القراءة أو الاستماع للموسيقى.

التحضير المسبق للوجبات يمنع اتخاذ قرارات غذائية غير صحية عند الشعور بالجوع.

وتابعت، إن فقدان الوزن لا يحتاج إلى حرمان قاسٍ، بل إلى التزام بالعادات الصحية اليومية والاعتدال في كل شيء، يساعد فى إنقاص الوزن.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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