أسباب ثبات الوزن أثناء الدايت وطرق التغلب عليها

أنظمة الريجيم عديدة ومهمة، وتحرص الفتيات على اتباعها للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى، ما يزيد من جمالهن.

وتشكو معظم الفتيات من ثبات الوزن بعد فترة من نزول الوزن، وتحرص الفتيات على معرفة السبب لعلاجه والحفاظ على معدلات نزول الوزن.

أسباب ثبات الوزن اثناء الدايت

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن الجسم عند تقليل الطعام يبدأ أن يقلل من معدلات حرق الدهون خوفا من قلة السعرات الحرارية الداخلة له، وبالتالى يقلل حرق الطاقة للحفاظ على الدهون التى يخزنها، وكأن الجسم فى حالة مجاعة.

وأضاف البدوي، وبعد فترة من الدايت، يبدأ الشعور بأن الوزن ثابت رغم المواظبة على نظام الريجيم، وذلك لأن الجسم يقوم بعمل تعديلات على عملية الحرق ما يبطيء نزول الدهون.

وتابع، أن الحل هنا دائما متغير، لا يعتمد على خطة أكل واحدة لمدة طويلة، بل يجب أن يكون الجسم في حالة تخبط، من حيث تزيد مرة السعرات الحرارية ومرة نقللها، مع تغيير نوعية التمارين حتى لا يتكيف الجسم على شيء محدد، وبالتالى نمنع ثبات الوزن.

ثبات الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.