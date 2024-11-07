مخاطر الريجيم السريع والكيميائي على الصحة (فيديو)

الريجيم من الأنظمة الغذائية التي تتبعها الفتيات باستمرار للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى ما يزيد من جمالهن ويعزز الثقة بالنفس.

وعادة تميل الفتيات إلى أنظمة الريجيم الكيميائي والريجيم السريع لانقاص الوزن فى وقت قياسي، دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

وتقول الدكتورة آية استيبان أخصائية التغذية العلاجية، فى لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن الريجيم يجب أن يكون أسلوب حياة وليس فترة مؤقتة نقلل خلالها كميات الطعام لأن ذلك سيعيد زيادة الوزن مرة أخرى بينما لو أصبح الدايت أسلوب حياة ويتم خلاله تناول الطعام المرغوب ايه ولكن بكميات قليلة لا تحدث اى مشاكل بالوزن وسنحافظ على الوزن المثالى.

مخاطر الريجيم السريع والكيميائي

وأضافت آية، أن الريجيم السريع والريجيم الكيميائي هو الريجيم الذى تكون مدته ثلاثة أيام ويكون عبارة عن تناول صنف أو اثنين فقط طوال هذه الأيام نقل ريجيم الماء وريجيم الموز وريجيم الموز باللبن وريجيم التمر باللبن وهكذا، وللأسف هذا النوع من الريجيم يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية، كما يؤثر على مستويات السكر بالدم لذا يجب عدم اتباع هذه الأنواع من الريجيم، إلا فى الضرورة مثل الرياضيين والأشخاص الذين يخضعون للعمليات الجراحية غير ذلك لا يجوز.

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن

وتابعت، أن أفضل نظام غذائي هو النظام الذى يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم مع الاهتمام بتناول وجبة الفطور التى يجب أن تحتوى على البروتين الحيوانى أو النباتى مثل البيض والفول مع الجبن القريش والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والخضروات الورقية، مع تناول البروتين والكاربوهيدرات والخضروات، وتناول وجبة العشاء مبكرا وان تكون خفيفة مع الاهتمام بتناول سناكس صحى بين الوجبات مثل الخضروات أو الفاكهة أو الزبادى أو المكسرات، وهذا مع شرب الماء الوفير على مدار اليوم وتنظيم مواعيد النوم.