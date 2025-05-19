تساقط الشعر من المشكلات الأكثر انتشارا بين الفتيات لأسباب عديدة، وللأسف تساقط الشعر يؤثر على كثافته وجماله ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات على علاج تساقط الشعر من خلال معرفة السبب وعلاجه مع استخدام الوصفات الطبيعية التى تساعد في علاج التساقط وتزيد من نمو الشعر.

وصفة الثوم والزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الثوم والزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وزيادة طوله.

المكونات:-

5 فصوص من الثوم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الخروع (اختياري)

طريقة التحضير:

يتم فرم فصوص الثوم جيدا أو هرسها حتى تصبح معجون.

يسخن الزيت على نار هادئة، ثم يضاف إليه الثوم ويترك لمدة 5 دقائق دون أن يتحول لونه إلى بني.

يصفى الزيت من قطع الثوم ويترك ليبرد.

يوضع الزيت على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة لمدة 30-60 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو جيدا لإزالة أي رائحة متبقية.

ينصح باستخدام هذه الوصفة 1-2 مرات في الأسبوع.

يمكن إضافة زيت النعناع أو اللافندر لتقليل رائحة الثوم القوية.

علاج تساقط الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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