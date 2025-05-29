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محافظ الشرقية يناقش سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمد فخر مدير شرطة المرافق وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، و محمد محمود رئيس مدينة القنايات وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، ونوابهم ومسؤولي تحسين البيئة والإشغالات التابعين لهم بمحافظة الشرقية وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الشرقاوي، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المحافظ استهل الإجتماع بالتأكيد على أن تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطن على رأس أولويات الجهاز التنفيذى. 

حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات 

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات، منها حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية 

شدد المحافظ على رئيس حي أول بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة المحطة وشارع البوسطة وأسفل نفق السكة الحديد بمدينة الزقازيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، 

ظاهرة الافتراش فى الشوارع الرئيسية 

وأكد أن المحافظة قامت بإنشاء السوق الحضاري للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإفتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.

تحقيق الانضباط بالشارع الشرقاوى 

أوضح محافظ الشرقية أن هذه الحملات هدفها تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بأبو كبير

مراجعة موقف التراخيص 

كما أكد المحافظ على مراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية والتنبيه على أصحابها بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم أو التعدي على حرم الطريق، مؤكدًا أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، والتى تتسبب فى تعطيل لحركة السيارات وعبور المواطنين، لافتًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق العميد محمد فخر مدير شرطة المرافق محمد أبوهاشم رئيس حي ثان

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