محافظ القاهرة يناقش تطوير شوارع مصر الجديدة

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لاستعراض عدد من المقترحات والأفكار التى أعدها جهاز التنسيق الحضارى لتطوير عدد من شوارع حى مصر الجديدة، ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقانى – وإبراهيم باشا)، وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها.



شارك فى الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس حي مصر الجديدة،وعدد من قيادات المحافظة

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على الحفاظ على الطراز الحضارى والعمرانى والمعمارى لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستساعد فى القضاء على أى مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، وإعادة الانضباط فى تلك الشوارع بما يساهم فى راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق، وتسهيل حركة المرور.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع أحياء العاصمة والقضاء على أى مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط فى الشارع والتصدى لأى اشغالات تتسبب فيها المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية.

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