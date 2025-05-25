نصيب الأسد، تفاصيل وعدد وحدات الإيجار القديم بمحافظة القاهرة

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

وأوضح محافظ القاهرة أن نسبة الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يمثل نحو 36.4% من إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية.



عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895، ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756.



وأشار المحافظ، إلى أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.



وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر.

وأكد صابر، أن محافظة القاهرة من أقدم العواصم على مستوى العالم، ويقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق.



وقال: لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.



وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات.

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