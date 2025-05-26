الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الجنيه ومستقبله!

بعد انخفاض الجنيه وجعل الدولار يساوى أكثر من خمسين جنيها عاد الجنيه ليسترد بعض ما خسره ليقل الدولار عن الخمسين جنيها.. وربما يعتقد البعض أن سعر الدولار والجنيه لا يعنى سوى شريحة محدودة  جدا في البلدين، ولكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحا وهذا الأمر الآن موضع اهتمام الشريحة الأكبر في المجتمع، بعد أن بات الجميع يعرفون أن ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه يجلب لهم ارتفاعا في الأسعار وغلاء منفلتة أو بلغة الاقتصاديين تضخما خارج السيطرة!  


لقد صار الأغلب الأعم من المصريين مهتمون الآن بسعر الدولار وإن كانوا لا يحوزون دولارا واحدا، ومهتمون بمستقبل الجنيه الذى لم يعد الواحد منه يشترى شيئا لهم.. وهذا المستقبل بات  مرهونا بمستقبل أزمة النقد الأجنبي المزمنة وطريقة ونهج علاجها. 


فاذا بقينا مستمرين في علاجها بمزيد من الاقتراض من الخارج سوف تزيد أعباء الديون الخارجية علينا وبالتالى سيزيد انفاقنا من النقد الاجنبى ويفوق مواردنا منه.. أما إذا عالجنا هذه الأزمة بمزيد من الإنتاج الذى يزيد صادراتنا ويخفض وارداتنا فإن قيمة الجنيه لن تتعرض لمزيد من الانخفاض، بل سترتفع وتزيد أيضا، ووقتها سيتراجع التضخم وينحسر الغلاء ويتوقف ارتفاع الأسعار. 


لقد قال الدكتور مصطفي مدبولى قبل أيام مضت أننا لسنا في حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولى.. ولكننا سمعنا ذلك الكلام منذ ثمانية أعوام مضت وعدنا لنرتبط باتفاق جديد مع الصندوق وذلك لإننا لم نقدم علاجا حقيقيا لأزمة النقد الأجنبي وإعتمدنا على الأموال الساخنة في سد العجز لدينا للنقد الأجنبي.. 

والعلاج الحقيقى لهذه الأزمة هو الذى سينقذنا منها ولن يجعلنا محتاجين لإتفاق جديد مع الصندوق أو مضطرين للإسراع في بيع الأصول لتوفير بعض احتياجاتنا الضرورية من النقد الأجنبي.. ووقتها لن يتابع الناس بقلق أسعار الجنيه والدولار.

 

الاطروحات والإمارات!

أصابع أمريكا تلعب!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار والجنيه انخفاض الجنيه النقد الأجنبى الأموال الساخنة صندوق النقد تراجع التضخم سعر الدولار مستقبل الجنيه فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب أزمة النقد الأجنبي

مواد متعلقة

البيت الأبيض يكذب ويزور!

أية سامية يا مستر ترامب؟!

طلبات الرئيس

إثبت أنك حي!

ترامب يحلم!

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

لحظة تشييع جنازة حفيد نوال الدجوي من مسجد جامعة أكتوبر (فيديو وصور)

طلاب يرفعون لافتات تطالب بالتحقيق مع أفراد عائلة الدجوي خلال جنازة الحفيد (فيديو وصور)

بعد طلب أورلاندو 2.7 مليون دولار، إلى أين انتهت مفاوضات الأهلي لضم مبوكازي؟

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية