الإثنين 26 مايو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس

تهدئة البشرة
تهدئة البشرة

 يصادف حاليا فترة الامتحانات بمعظم الجامعات، ومع ذهاب الفتيات فى الصباح لأداء الامتحانات تتأثر البشرة كثيرا لتعرضها لأشعة الشمس وحرارة الطقس العالية.

وتحرص الفتيات على تهدئة البشرة وترطيبها عقب العودة إلى المنزل مباشر لتجنب حدوث بقع أو حروق أو تصبغات بالبشرة ما يؤثر على جمالهن.

قناع طبيعي لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي

نصف ثمرة خيار مبشور أو مهروس

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري لتعطير القناع وتهدئة إضافية)

طريقة التحضير:

  • امزجي جل الصبار مع الخيار المبشور جيدا.
  • أضيفي ماء الورد إذا رغبتِ في تعزيز التأثير المهدئ.
  • ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يصبح باردا.
  • اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف.
  • ضعي القناع على الوجه والرقبة، مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسليه بالماء البارد، ثم ضعي مرطب خفيف.
  • هذا القناع يهدئ الاحمرار ويحفز تجديد الخلايا وترطب البشرة، كما يحتوي على مضادات أكسدة وماء بنسبة عالية، مما يقلل من حرارة الجلد ويريح التهيج، ويخفف الالتهابات ويمنح البشرة رائحة منعشة.
  • يفضل استخدام هذا القناع فور التعرض للشمس للحصول على أفضل النتائج.
  • يمكن استخدامه أيضا على أماكن أخرى من الجسم تعرضت لحروق الشمس.
  • لا تنسي وضع واقي شمس في الأيام التالية لحماية بشرتك.
قناع طبيعي لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس 
قناع طبيعي لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وحمايتها من التجاعيد

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