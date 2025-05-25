محافظ بني سويف: توريد 228 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2024/ 2025، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة للمزارعين من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية.

توريد 228 ألف طن قمح للشون والصوامع

وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 228 ألفًا و661 طنًا من القمح المحلي إلى الصوامع والشون التابعة لجهات التسويق ببني سويف، وتشمل: الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة القابضة للصوامع، جهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة التوريد، والتي تتولى الإشراف والمتابعة منذ انطلاق الموسم في منتصف أبريل الماضي، ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، تستهدف تسهيل إجراءات التسليم وتوفير الوقت والجهد على المزارعين، إلى جانب تلافي أية معوقات وضمان جاهزية لجان الاستلام بالمواقع التخزينية، مع إعداد تقارير وبيانات يومية دقيقة.

زراعة 108 آلاف و485 فدان قمح ببني سويف

وتبلغ إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم بـ محافظة بني سويف 108 آلاف و485 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، موزعة على مختلف مراكز المحافظة. فيما يبلغ عدد مواقع التخزين 22 موقعًا بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن، إضافة إلى شون تسع لنحو 100 ألف طن، ويتم تحديد سعر توريد القمح وفقًا لدرجة النظافة، حيث بلغ سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة 22.5.

ووجّه محافظ بني سويف بتيسير الإجراءات أمام موردي القمح، والالتزام بالخطة الموضوعة لضمان سهولة الاستلام والتوريد، إلى جانب تعزيز التواصل بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالديوان العام ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، كما شدد على ضرورة التنسيق مع جهات التسويق لضمان سرعة صرف مستحقات الموردين، مع رفع تقارير يومية شاملة حول كميات التوريد وآليات التعامل مع أي مواقف طارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.