جهود أمنية لكشف غموض العثور على رضيع ملقى بجانب طريق زراعي ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف جهودها لكشف ملابسات العثور على رضيع مجهول الهوية ملقى على جانب طريق زراعي يربط بين قريتي الضباعنة وظاظا، التابعتين لمركز ببا جنوب بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتعاطف بين الأهالي.

رضيع في العراء بين قريتين ببني سويف

وكان عدد من المواطنين عثروا، اليوم الأحد، على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش، ومُلقى بمفرده بجانب الطريق دون وجود أي مرافق له، ما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

وتم نقل الرضيع، الذي بدا أنه حديث الولادة، إلى وحدة رعاية الأطفال بأحد مستشفيات بني سويف، حيث يخضع للرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فحص الكاميرات لكشف لغز العثور على طفل ببني سويف

وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن بني سويف، أن الأجهزة المعنية بدأت في فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة، إلى جانب تكثيف التحريات للتوصل إلى هوية من ترك الطفل بهذا الشكل، ومعرفة ملابسات الواقعة ودوافعها.

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