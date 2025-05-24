مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف اليوم حادثين مروريين أسفرا عن وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثة الطفلة المتوفاه مشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وفاة طفلة في حادث سير ببني سويف

في الحادث الأول لقيت الطفلة "مليكة ع.ب" البالغة من العمر 3 سنوات، مصرعها إثر حادث دهس وقع بقرية عزبة الصعايدة التابعة لمنشأة أبو صير بمركز الواسطى شمال بني سويف، حيث صدمتها سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم (وج م 9673) يقودها السائق "عيد س.س" أثناء لهوها أمام منزل أسرتها مما أدى إلى وفاتها في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم التحفظ على السائق والسيارة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس السائق احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث كما كلفت إدارة المرور بفحص السيارة فنيا وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وصرحت بدفن جثمان الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي اللازم

إصابة 6 أشخاص في حادث سير ببني سويف

أما الحادث الثاني فقد وقع على الطريق الصحراوي الشرقي أمام وحدة إسعاف تابعة لدائرة محافظة بني سويف حيث أسفر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عن إصابة 6 أشخاص من بينهم طفلة.

وأسفر الحادث عن إصابة رضا رجب يحيى 21 سنة بسحجات بالجسم إسلام محمد إبراهيم 19 سنة طالب باشتباه كسر بالساق الأيمن أحمد فوزي محمد 25 سنة باشتباه كسر بالقدم الأيسر مروة شعبان محمد 30 سنة بسحجات بالجسم نورهان أحمد نادي 5 سنوات بسحجات بالجسم وسعاد عبد الحميد أحمد 38 سنة بسحجات بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها في الحادثين لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.

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