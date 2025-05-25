الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

جولات ميدانية مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات النقل ببني سويف

وكيل مديرية تعليم
وكيل مديرية تعليم بني سويف يتابع الامتحانات، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أنه في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات أمل الهواري وكيل الوزارة، بتكثيف المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات.

 

جولات ميدانية للاطمئنان لمتابعة امتحانات النقل

 

قام محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ بني سويف، بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة ببا التعليمية، يرافقه محمد رمضان، مدير عام الإدارة، حيث شملت الزيارة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية، وعددًا من لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير الامتحانات في يومها الرابع.

 

وخلال الزيارة، أجرى وكيل مديرية تعليم بني سويف، حوارًا مع الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات، كما اطمأن على دخول جميع الطلاب على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحان الإلكتروني بنجاح.

 

امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة ببني سويف

 

وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفيزياء "شعبة علمي" والتاريخ "لشعبة الأدبي"، حيث أكد وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

 

واختتم وكيل مديرية تعليم بني سويف، جولته بزيارة مدرسة زارة عميرة للتعليم المجتمعي، حيث تابع أداء الطلاب لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمرافقة الأستاذة إيمان فتحي، مدير إدارة التعليم المجتمعي.

 

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