السبت 24 مايو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع مشروعات الدواجن لتخفيف الأعباء عن المواطنين

سكرتير بني سويف يزور
سكرتير بني سويف يزور مشروعات الدواجن، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بزيارة ميدانية لمشروعات الدواجن المركزية بشرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم وتنمية القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة واللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

سكرتير بني سويف يزور مشروعات الدواجن

وجاءت الزيارة بحضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، حيث تفقد السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع، وناقش عددًا من التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر، وتوافر الأعلاف، والرعاية البيطرية والتسويق، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والاطلاع على كميات وحجم الإنتاج.

 

واستمع السكرتير العام ببني سويف، لعرض موجز حول مستجدات الأعمال بالمشروع، واطمأن على انتظام أعمال التحصين والتطعيمات الدورية للدواجن والطيور، كما تابع الجهود المنفذة لاستكمال أعمال ردم بعض المساحات الفضاء داخل المحطة، تمهيدًا لدراسة أنسب المقترحات والبدائل لاستغلالها.

 

أسعار الرومي بمزرعة بني سويف

 كما تابع السكرتير العام ببني سويف، أعمال طرح وبيع منتجات المشروع من الطيور الحية، حيث بدأ المشروع أعمال الطرح والبيع لطائر "الرومي الأمهات"، بأسعار 110 جنيهات للكيلو للديك، والذي تتراوح أوزانه من 7 إلى 10 كجم، و100 جنيه للكيلو للإناث بأوزان تتراوح من 3 إلى 3.5 كجم، تُغذى بعلف نباتي 100%، وذلك ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير منتج غذائي آمن وبأسعار مناسبة وعادلة، حيث يتم البيع من خلال محطة تربية وتسمين الرومي بشرق النيل.

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