نتنياهو يعيد التلميح بسيناريو التهجير إلى مصر

تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نيتناهو، جرائم الإبادة الجماعية والتجويع ضد سكان غزة، ووصف غزة بأنها سجن كبير وحدودها مغلقة.

نتنياهو يصف غزة بسجن كبير وينادي بالتهجير

وتابع نتنياهو فى تلميح صريح لسيناريو التهجير إلى مصر قائلا، غزة سجن كبير وحدودها مغلقة ولو كان الأمر بيدنا لسمحنا للجميع بمغادرتها، وفق مزاعمه.

واستطرد نتنياهو زاعما: سياستنا منذ أيام الحرب الأولى هي ملاحقة حماس، ولا يمكن تحقيق إطلاق سراح الرهائن دون تحقيق نصر عسكري.

وادعى فى كلمته، نعمل على إطلاق سراح المختطفين –الأسرى- وتدمير حماس وألا تمثل غزة تهديدا لنا في المستقبل.

الاحتلال الإسرائيلي يتحكم فى جميع معابر غزة

ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي فى 6 معابر تؤدى لدخول قطاع غزة، بينما تتحكم مصر فى معبر واحد فقط، هو معبر رفح من جهة سيناء، فيما يسيطر الاحتلال أيضا على المعبر من داخل الأراضى المحتلة.

شيخ الأزهر، فيتو

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، تزامنا مع طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023، تتحدث دوائر إسرائيلية وأمريكية على مخطط لتهجير سكان غزة إلى مصر، الأمر الذي تصدت لها القاهرة لحماية القضية الفلسطينية من عملية تصفية ممنهجة.

خبير يكشف هدف إسرائيل الحقيقى فى غزة

ويقول الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن إسرائيل لا تستهدف حماس فحسب، وإنما تريد التهجير الكامل للشعب الفلسطينى من قطاع غزة وجعل الأرض محروقة غير صالحة للحياة، وبالتالى فالمشكلة ليست فى حماس وإنما فى إسرائيل لأنها مستمرة فى حرب الإبادة.

وأضاف فى تصريحات لـ فيتو، أن إسرائيل لن تتوقف إلا إذا مارست الدول العربية ضغوطها من خلال أوراق الضغط التى لديها، والتي تتمثل في: استخدام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، إلى جانب النفط العربى والاستثمارات العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.