أمه سورية وأبوه يمنى، معلومات عن إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي الـ 24

تولى الجنرال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، منصب رئيس الأركان الـ24 لجيش الاحتلال رسميا، خلفًا لسلفه هرتسي هاليفي، الذي غادر منصبه فى ظل عملية طوفان الأقصى التى نفذتها كتائب القسام بمعاونة المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر 2023.

إيال وزامير يتولى منصب رئيس الأركان الإسرائيلي

إيال وزامير (59 سنة) رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد نشأ في إيلات، غير أن أصوله لجهة والدته المولودة في القدس تعود لعائلة عبادي المعروفة كعائلة يهودية من حلب السورية، وكذلك فإن جده لوالده هو مهاجر من اليمن وصل إلى فلسطين عام ١٩٢٠، وحارب في صفوف تنظيم "ايتسل" اليميني وأصيب مرتين.

اختيار إيال زامير لهذا المنصب، مع أنه أصبح خارج الجيش منذ ثلاث سنوات، لكونه يمثل بالنسبة لنتنياهو نهاية عهد وبداية عهد جديد في العلاقات بين القيادتين السياسية والعسكرية.

ويعود ذلك إلى كونه سكرتيرًا عسكريًا سابقًا لرئيس الوزراء، ثم مديرًا عامًا لوزارة الأمن، وتولي إبّان الحرب على غزة مهمّة شراء كميات هائلة من الذخائر والأسلحة وعمل بتنسيق يومي مع نتنياهو، وأخيرًا، وقف إلى جانب نتنياهو أثناء خلافاته الأخيرة مع وزير الجيش السابق يوآف جالانت.

وزامير هو رئيس الأركان الإسرائيلي الوحيد الآتي من سلاح المدرعات منذ أكثر من 50 سنة، وكان آخر رئيس أركان جاء من سلاح المدرعات كان دافيد إليعازر الذي قاد الجيش في حرب أكتوبر 1973.

يضاف إلى ما سبق وجود قناعة بأن الحرب على غزة لم تتوقف بعد، وقد تستأنف في أي وقت. لا بل إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان قد طلب وحظي بما طلبه، ساهم في اختيار رئيس الأركان زامير.

زامير، من جهته، فهم الرسالة جيدًا قبل تعيينه. ووفق مصادر في قيادة الجيش، يعرف زامير جيدًا، في نهاية المطاف، المطلوب منه، أكان من السياسيين أم من العسكريين.

إيال وزامير صاحب شخصية مستقلة وتكرهه زوجة نتنياهو

ولكن الذين يعرفونه عن قرب يقولون إن الرجل قدير في المناورات، وشاطر في تذويب الخلافات، لكنه صاحب تفكير مستقل، ولديه عمود فقري من الفولاذ. وأثناء خدمته سكرتيرًا عسكريًا للحكومة لم يتردّد في الاختلاف مع نتنياهو لكنه لم يسمح لأي خلاف أن يؤثر على الثقة بينهما.

إيال زامير (59 سنة) ولد عام 1966 وترعرع في إيلات، ثم انتقل إلى المدرسة الداخلية العسكرية في تل أبيب. وخلال خدمته العسكرية حصل على درجتين جامعيتين، واجتاز دورتي تعليم في الولايات المتحدة وفرنسا في كلية الأمن القومي.

إيال زامير ونتنياهو، فيتو

بدأ الخدمة العسكرية في سلاح المدرعات عام 1984، ثم أكمل دورة تدريب على قيادة الدبابات. وظل يتنقل من منصب قيادي حربي إلى آخر حتى صار سكرتيرًا عسكريًا للحكومة عام 2012.

بعد ثلاث أعوام، عاد زامير إلى الجيش، وأصبح قائدًا للواء الجنوبي، ليسجل باسمه الجدار القوي المحكم حول قطاع غزة، الذي اخترقته حماس بسهولة بالغة يوم 7 أكتوبر 2023.

عين نائبًا لرئيس الأركان عام 2018، وكان منافسًا على رئاسة الأركان، لكن رئيس الوزراء حينها، يائير لبيد، فضّل اختيار هيرتسي هليفي، فترك زامير الجيش، إلا أنه بعد عودة نتنياهو إلى الحكم، عين مديرًا عامًا لوزارة الدفاع.

وبحسب مقربين منه، ستكون مهمته الأولى إعادة ترميم صورة الجيش الإسرائيلي في نظر الشعب، إثر تراجع الثقة فيه، ولا سيما، أثناء الحرب الأخيرة. ويشار اليوم إلى ترهّل في الانضباط، والمطلوب وسيلة حكيمة للتغلب عليها من دون إملاءات.

وبحسب صحيفة «معاريف» فإن زوجة نتنياهو وابنه، الموجودين في مدينة ميامي الأمريكية، سعيًا لإبطال تعيين زامير في اللحظة الأخيرة. لكن هذا التدخل جاء متأخرًا. أما سبب الانقلاب فكان التيقن من أن زامير مستقل زيادة عن الحد.

وتضيف الصحيفة العبرية، مَن يعرف زامير عن كثب عبر خدمته العسكرية يروي أنه ضابط نظيف من الخلطات وبريء من السياسة. ضابط ينظر إلى الجيش لا كـ"وحدة خاصة" أو منظومة خاصة، بل كجهاز عظيم يحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى يد حديدية دقيقة على الدفة. ينبغي له أن يعيد الجيش إلى المهنة العسكرية من البداية ويجعله قريبًا من الناس. عليه أن يعيد إلى المهنة العسكرية شرفها والحرص على الثقافة العسكرية ألا تنزلق إلى ثقافة معسكرات، خلطات أو تلاعبات. عليه أن يعيد إلى الجيش شرفه وأن يعيد ثقة الجمهور به، عليه أن يحاول بناء سور يشبه سور الصين بين الجيش والسياسيين. إيال زامير سيكون رئيس الأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي، ودوره لن يكون أقل من تاريخي.

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