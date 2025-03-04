الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طوفان الأقصى يطيح برئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

تقدم رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، أمس الإثنين، باستقالته لـ قائد الأركان الجديد إيال زامير.

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيزيح عددًا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية". 

وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.

وحسب  القناة الـ 12 الإسرائيلية كان "سيوك" يعتبر الرجل الثالث في التسلسل الهرمي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت استقالته متوقعة وضرورية قبل يومين من استبدال رئيس الأركان هرتسي هاليفي -الذي استقال بدوره- بإيال زامير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلاح الجو رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال قائد الأركان الجديد إيال زامير رئيس الأركان هرتسي هاليفي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية واسعة في الجليل الغربي

جيش الاحتلال يقصف زورق قبالة سواحل خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف فلسطينيين بغزة

ليبرمان: تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير كافية وجميع المسئولين يجب أن يتركوا مناصبهم
ads

الأكثر قراءة

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

تلقيت منهم وعدا، ‏أول تعليق من كهربا على زيارته للنادي الأهلي (فيديو)

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

بعد انضمام فاركو، تأكد تأهل 7 أندية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز

رنا سماحة تتوعد طليقها وتكشف عن موقف صادم له (فيديو)

3 دول بينهم دولة عربية غير متوقعة، سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف خطة تهجير الشعب الفلسطيني

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

المزيد

انفوجراف

تطورات مثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

المجددون، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية