طوفان الأقصى يطيح برئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال

تقدم رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، أمس الإثنين، باستقالته لـ قائد الأركان الجديد إيال زامير.

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيزيح عددًا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.

وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية كان "سيوك" يعتبر الرجل الثالث في التسلسل الهرمي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت استقالته متوقعة وضرورية قبل يومين من استبدال رئيس الأركان هرتسي هاليفي -الذي استقال بدوره- بإيال زامير.

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