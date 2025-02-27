تقرير إسرائيلي يكشف أسباب فشل جيش الاحتلال في التصدي لهجوم 7 أكتوبر

أعلن المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كادوش، اليوم الخميس، عن أبرز الاستنتاجات من التحقيقات بخصوص عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

أبرز الاستنتاجات من التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر



وذكر المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال: "أقول بشكل مسبق، سنواصل التعمق في التفاصيل الكاملة خلال الأيام والأسابيع القادمة بسبب القيود. في الوقت الحالي، إليكم بعض النقاط والعناوين الرئيسية:



لم يأخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاعتبار سيناريو هجوم واسع ومفاجئ، إذ اعتُبر غير واقعي، ولم يتم حتى التفكير في سيناريو قريب منه، وهذه نقطة رئيسية لم يكن مستعدا لها.

وأضاف التحقيق أنه تمت السيطرة على فرقة غزة لعدة ساعات، بين الساعة 6:30 صباحا و12:30 ظهرا، لم يكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرة على منطقة غلاف غزة، وخلال هذه الساعات وقعت معظم عمليات القتل والخطف. واحتاج جيش الاحتلال إلى حوالي 10 ساعات ليبدأ في استعادة السيطرة العملياتية على المنطقة، حتى تم القضاء على معظم المسلحين أو عادوا إلى القطاع.



سر فشل جيش الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى

وأكد التحقيق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ ليس فقط بالهجوم نفسه، ولكن أيضا بعدد المسلحين الكبير الذي اجتاح غلاف غزة، بسرعة تحركاتهم التي خُطط لها بعناية من قبل حماس.

وأظهر التحقيق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد على مفاهيم خاطئة انهارت، مثل أن قطاع غزة يعتبر "العدو الثانوي" وبالتالي لا يتطلب اهتماما كبيرا، وأن حماس مُردعة وتفضل الهدوء والمزايا المدنية، وأنه يمكن إدارة الصراع مع حماس وحتى التوصل إلى تفاهمات معها، إضافة إلى إمكانية التمييز بينها وبين السلطة الفلسطينية.

وسمح جيش الاحتلال بوجود تهديد خطير وخطأ على الحدود، بالاعتماد المفرط على الحاجز الأمني، بينما كانت عناصر الدفاع على الحدود تعاني من أوجه قصور، بما في ذلك عدد قليل من الجنود.



كان جيش الاحتلال في وهم التفوق الاستخباراتي والسيطرة على الواقع، إذ كان لديه ثقة كاملة في أنه ستكون هناك إنذارات استخباراتية مبكرة قبل أي هجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.