الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقديرا لما قدّمه من رؤى ومحتوى تحليلي في عموده اليومي خلال العام

سليمان جودة يحصد جائزة الأفضل عربيًا بـ"خط أحمر" من قمة الإعلام العربي 2025 بدبي

سليمان جودة
سليمان جودة

شهدت  قمة الإعلام العربي 2025 بدبي تكريم الفائزين بجوائزها للعام الحالي، ومن أبرزهم الكاتب الصحفي سليمان جودة، الذي فاز بجائزة أفضل كاتب عمود صحفي عن مقالاته المنشورة بالزميلة "المصري اليوم"؛ وذلك تقديرًا لما قدمه من محتوى تحليلي ورؤى صحفية خلال العام.


ويعد جودة من أبرز كُتاب المقالات السياسية في مصر والعالم العربي، وهو يكتب العمود اليومي "خط أحمر" في صحيفة "المصري اليوم" منذ صدورها عام 2004، كما شغل العديد من المناصب الصحفية، من بينها تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوفد" سابقًا، وهو عضو هيئة التحكيم في "جائزة البحرين للصحافة". وحاصل على خمس جوائز في الصحافة؛ من بينها: "جائزة مصطفى أمين".
أصدر سليمان جودة سبعة كتب؛ من بينها: "شيء لا نراه" عن فكرة الأمل في حياة الإنسان، و"غضب الشيخ" عن فكرة الخرافة في حياة الإنسان أيضًا.

تكريم جودة والفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين
تكريم جودة والفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين


كتب جودة العديد من المقالات وخاض حملات صحفية مهمة على مدار مسيرته المهنية الكبيرة الممتدة لأكثر من 35 عامًا، كما ينشر مقالاته في أهم الصحف والمواقع الإخبارية الكبرى في مصر والعالم العربي؛ حيث يكتب في "المصري اليوم" وصحيفة "الشرق الأوسط" و"العربية نت" وغيرهم.


وأقيم حفل جوائز الإعلام العربي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كرّم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الفائزين بالجائزة.

الإعلان عن فوز سليمان جودة بالجائزة
الإعلان عن فوز سليمان جودة بالجائزة


الجدير بالذكر أن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، انطلقت تحت شعار "الإعلام في زمن التحولات"، لبحث تطورات القطاع الإعلامي في العالم العربي، الذي يعيش مشهدا عالميا متسارعا يغلب عليه التطور الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي.
 

ويشارك في المنتدى 6000 مشاركا من قادة الفكر والسياسة والإعلام، من 26 دولة، خلال أيام المنتدى الذي يستمر حتى 28 مايو الجاري.


ويناقش المنتدى التحولات المتسارعة في الإعلام، بفعل الرقمنة وتغير سلوك الجمهور، ومواجهة المؤسسات الإعلامية تحديات التمويل، والتكيّف مع متطلبات العصر الرقمي، وصياغة نماذج عمل مستدامة قادرة على الصمود أمام المنافسة العالمية.

وتقدم القمة تصوّرات عملية حول كيفية التعامل مع هذه المتغيرات، مع التركيز على بناء إعلام عربي قوي، متجدد، ومبني على الابتكار والمعرفة. ويتضمن برنامج الدورة الحالية للقمة 175 جلسة رئيسة، و35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية.


ومن أبرز المشاركين في القمة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزير خارجية سوريا أسعد شيباني، بحضور لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قمة الإعلام العربي 2025 بدبي سليمان جودة الكاتب الصحفي سليمان جودة جوائز الإعلام العربي 2025 أفضل كاتب عمود صحفي 2025 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

ممدوح عباس عن لقب كأس مصر: لاعبو الزمالك ملهمش عذر والمسئول شيكابالا

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية