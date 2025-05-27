سليمان جودة يحصد جائزة الأفضل عربيًا بـ"خط أحمر" من قمة الإعلام العربي 2025 بدبي

تقديرا لما قدّمه من رؤى ومحتوى تحليلي في عموده اليومي خلال العام

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 بدبي تكريم الفائزين بجوائزها للعام الحالي، ومن أبرزهم الكاتب الصحفي سليمان جودة، الذي فاز بجائزة أفضل كاتب عمود صحفي عن مقالاته المنشورة بالزميلة "المصري اليوم"؛ وذلك تقديرًا لما قدمه من محتوى تحليلي ورؤى صحفية خلال العام.



ويعد جودة من أبرز كُتاب المقالات السياسية في مصر والعالم العربي، وهو يكتب العمود اليومي "خط أحمر" في صحيفة "المصري اليوم" منذ صدورها عام 2004، كما شغل العديد من المناصب الصحفية، من بينها تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوفد" سابقًا، وهو عضو هيئة التحكيم في "جائزة البحرين للصحافة". وحاصل على خمس جوائز في الصحافة؛ من بينها: "جائزة مصطفى أمين".

أصدر سليمان جودة سبعة كتب؛ من بينها: "شيء لا نراه" عن فكرة الأمل في حياة الإنسان، و"غضب الشيخ" عن فكرة الخرافة في حياة الإنسان أيضًا.

تكريم جودة والفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين



كتب جودة العديد من المقالات وخاض حملات صحفية مهمة على مدار مسيرته المهنية الكبيرة الممتدة لأكثر من 35 عامًا، كما ينشر مقالاته في أهم الصحف والمواقع الإخبارية الكبرى في مصر والعالم العربي؛ حيث يكتب في "المصري اليوم" وصحيفة "الشرق الأوسط" و"العربية نت" وغيرهم.



وأقيم حفل جوائز الإعلام العربي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كرّم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الفائزين بالجائزة.

الإعلان عن فوز سليمان جودة بالجائزة



الجدير بالذكر أن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، انطلقت تحت شعار "الإعلام في زمن التحولات"، لبحث تطورات القطاع الإعلامي في العالم العربي، الذي يعيش مشهدا عالميا متسارعا يغلب عليه التطور الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي.



ويشارك في المنتدى 6000 مشاركا من قادة الفكر والسياسة والإعلام، من 26 دولة، خلال أيام المنتدى الذي يستمر حتى 28 مايو الجاري.



ويناقش المنتدى التحولات المتسارعة في الإعلام، بفعل الرقمنة وتغير سلوك الجمهور، ومواجهة المؤسسات الإعلامية تحديات التمويل، والتكيّف مع متطلبات العصر الرقمي، وصياغة نماذج عمل مستدامة قادرة على الصمود أمام المنافسة العالمية.

وتقدم القمة تصوّرات عملية حول كيفية التعامل مع هذه المتغيرات، مع التركيز على بناء إعلام عربي قوي، متجدد، ومبني على الابتكار والمعرفة. ويتضمن برنامج الدورة الحالية للقمة 175 جلسة رئيسة، و35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية.



ومن أبرز المشاركين في القمة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزير خارجية سوريا أسعد شيباني، بحضور لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

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