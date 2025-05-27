٥ صحفيين مصريين يفوزون بجوائز الصحافة العربية

فاز ٥ صحفيين مصريين بجوائز الصحافة العربية؛ وهم كل من " الكاتب الصحفي سليمان جودة المصرى اليوم، جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل عمود صحفي، السيد زيادة ومحمد سالمان، اليوم السابع، جائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الاقتصادية".

جوائز الصحافة العربية

كما فاز الزميل محمد عيسى، من الأهرام العربي، بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة السياسية، والزميل سامح اللبودي بـ"الشرق الأوسط"، بجائزة الصحافة العربية فئة التحقيقات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بخالص التهنئة، لمؤسسة الأهرام لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي، حيث فازت مجلة "الأهرام العربى"، بجائزة الصحافة العربية للمرة الخامسة خلال السنوات السبع الأخيرة، والتي يقدمها نادي دبي للصحافة في فئة الصحافة السياسية عن موضوع كتبه الزميل محمد عيسى، تحت عنوان "الطائرات المسيرة.. شبح الخطر القادم".

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