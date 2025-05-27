الوطنية للصحافة تهنئ "الأهرام" بجائزة التميز الإعلامي العربي للمرة الخامسة

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بخالص التهنئة، لمؤسسة الأهرام لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي، حيث فازت مجلة "الأهرام العربى"، بجائزة الصحافة العربية للمرة الخامسة خلال السنوات السبع الأخيرة، والتي يقدمها نادي دبي للصحافة في فئة الصحافة السياسية عن موضوع كتبه الزميل محمد عيسى، تحت عنوان "الطائرات المسيرة.. شبح الخطر القادم".



تسلم الزميل محمد عيسى الجائزة خلال حفل أقيم اليوم 27 مايو، بالتزامن مع فعاليات "قمة الإعلام العربى" بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والعربية وكِبار الكتاب والإعلاميين، ورؤساء كبرى المؤسسات الإعلامية العربية ومدراء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في الوطن العربى.



وأكد الشوربجي أن المؤسسات الصحفية القومية تزخر بالعديد من القامات الصحفية المتميزة التى حصدت جوائز محلية وإقليمية ودولية في مجالات متعددة.

كوادر صحفية مميزة تثري المهنة بفنون العمل الصحفي

وأشار إلى امتلاك المؤسسات بمختلف إصداراتها كوادر صحفية مميزة تثري المهنة بفنون العمل الصحفي على اختلاف أشكالها وتنوعها، وتتناول العديد من القضايا والأفكار بفكر مستنير ورؤية قائمة على الحقائق والأدلة، ومن مصادرها الموثوقة والمتخصصة.

كما أثنى على التطور الملموس الذي تشهده مجلة الأهرام العربي خلال السنوات الأخيرة برئاسة الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس التحرير، والذي جاء نتيجة جهود متواصلة من فريق العمل.

"الأهرام العربي" سبق أن فازت بالجائزة فئة الصحافة السياسية في دروتها الـ 22، والتي أقيم حفل توزيع جوائزها في سبتمبر عام 2023، عن موضوع نشرته المجلة تحت عنوان "الحرب الروسية – الأوكرانية ليست أولها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين" كتبه الزميل أحمد دياب.

كما حصدت المجلة جائزة مرتين: الأولى في الدورة الـ20، عن موضوع نشر تحت عنوان "تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة" كتبه الزميل عزمي عبد الوهاب، الذي تسلم الجائزة في حفل أقيم خلال منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في نوفمبر 2021.

والمرة الثانية التي حصدت فيها المجلة جائزة الصحافة الثقافية، في الدورة الـ18، كانت عن عمل بعنوان «محمود درويش في مصر.. أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفينى» كتبه الزميل سيد محمود، الذي تسلم الجائزة خلال حفل أقيم في مارس 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.