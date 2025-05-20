اصنعي بنفسك سيروم النعناع لتحفيز نمو الشعر وعلاج التهاب فروة الرأس

النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها فوائد عظيمة فى جميع المجالات الطبية والجمالية وغيرها وعرف بفاعليته لحل مشكلات الشعر.

واستخدام النعناع على الشعر له فوائد عديدة، لذا يدخل فى صناعة العديد من مستحضرات العناية بالشعر.

سيروم النعناع لتحفيز نمو الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة سهلة لعمل سيروم النعناع لتحفيز نمو الشعر وعلاج إلتهاب فروة الرأس.

المكونات:

ربطة نعناع طازج

نصف لتر ماء

الطريقة:

نحضر النعناع ونغسله جيدا ثم نضعه فى حلة على النار مع الماء.

نترك الخليط على النار يغلى على نهار هادئة حتى تقل كمية الماء ونحصل على سائل اخضر اللون.

ثم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج ونخفظه فى زجاجة محكمة الغلق.

نحفظ السيروم فى الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة استخدام سيروم النعناع:

ضعي كمية قليلة من السيروم على أطراف أصابعك ودلكي بها فروة الرأس بلطف بحركات دائرية.

اتركيه طوال الليل واغسلي شعرك في الصباح.

يمكن وضع بضع قطرات من السيروم على الشعر الرطب بعد غسله بالشامبو والبلسم، حيث يمنحه لمعان وانتعاش.

يمكن استخدامه كحماية للشعر من الحرارة قبل استخدام مجفف الشعر أو المكواة.

لا يُفضل استخدامه بكميات كبيرة لتجنب التهيج.

يجب اختبار كمية صغيرة على الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

يحفظ السيروم في مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس.

سيروم النعناع لتحفيز نمو الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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