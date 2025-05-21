طريقة استخدام الجاز الأبيض على الشعر وفوائده

الجاز الأبيض هو مادة بترولية تستخدم في بعض الدول لأغراض تجميلية تقليدية، خاصة للعناية بالشعر، وعلى الرغم من كونه غير شائع في الاستخدامات التجميلية الحديثة، إلا أنه نال شهرة واسعة مؤخرا لأهميته للشعر.

وتحرص بعض الفتيات على استخدامه كما هو على الشعر أو إضافته الوصفات الطبيعية المختلفة، وهو يباع لدى محال مستحضرات التجميل.

فوائد الجاز الأبيض على الشعر

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من فوائد الجاز الأبيض على الشعر:-

تقوية بصيلات الشعر، ويعتقد أنه يساعد على تقوية جذور الشعر.

منع تساقط الشعر، حيث يستخدمه البعض لتقليل تساقط الشعر بفضل تأثيره المحفز لفروة الرأس.

لمعان فوري، حيث يمنح الشعر لمعان واضح ومظهر صحي.

طرد الحشرات والقمل، وفي بعض الثقافات، يستخدم الجاز للتخلص من القمل.

نصائح لاستخدام الجاز الأبيض على الشعر

واضافت نادية، أنه يجب استخدام الجاز الأبيض بحذر شديد وبكميات صغيرة لأنه مادة قابلة للاشتعال وقد تسبب التهيج، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند استخدام الجاز الأبيض على الشعر، منها:-

استخدمي الجاز الأبيض النقي الخاص بالاستخدام المنزلي، وليس الأنواع المخصصة للماكينات.

خذي كمية قليلة جدا وهى ملعقة صغيرة فقط.

الخلط مع زيت طبيعي، حيث يمكن تخفيف الجاز بزيت الزيتون أو زيت الخروع لتقليل تأثيره القوي على فروة الرأس.

وزعيه على الشعر من الأطراف إلى الجذور، وتجنبي ملامسته لفروة الرأس قدر الإمكان.

اتركيه لمدة 15–30 دقيقة فقط.

اغسلي شعرك بالشامبو عدة مرات لإزالة أي بقايا دهنية أو رائحة قوية.

لا يُنصح باستخدامه أكثر من مرة كل شهر.

طريقة استخدام الجاز الأبيض على الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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