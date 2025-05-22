يتأثر الشعر كثيرا بالطقس الحار حيث يتسبب ارتفاع حرارة الطقس وأشعة الشمس بإحداث الضرر للشعر وهو ما يزعج الفتيات.

ورغم تحذيرات الأطباء من أضرار الشمس والحرارة على الشعر، إلا أن بعض الفتيات تهمل فى ذلك ما يؤثر على مظهر الشعر ولمعانه.

طرق بسيطة للعناية بالشعر فى الطقس الحار

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طرق بسيطة تساعد فى العناية بالشعر فى الطقس الحار، منها:-

ارتداء قبعة عند الخروج صباحا، لأن أشعة الشمس المباشرة تؤثر على فروة الرأس وتؤدي إلى جفاف الشعر وتكسره، ويمكن استخدام بخاخ واقي للشعر يحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ترطيب الشعر بانتظام، لأن الحرارة تفقد الشعر رطوبته الطبيعية، لذا من المهم استخدام بلسم مرطب بعد غسل الشعر، واستخدام ماسكات ترطيب عميقة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، وفي الصيف، يكون الشعر أكثر عرضة للتلف، لذلك يفضل تجنب استخدام السيشوار أو مكواة الشعر بكثرة، وترك الشعر يجف بشكل طبيعي قدر الإمكان.

غسل الشعر باعتدال، وغسل الشعر يوميا قد يفقده الزيوت الطبيعية، فينصح بغسله من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، مع استخدام شامبو لطيف وخال من الكبريتات.

شرب الماء وتناول الأغذية الصحية، والحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل ينعكس إيجابا على صحة الشعر، كما أن تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والأوميجا 3 يقوي الشعر ويعزز نموه.

حماية الشعر من ماء البحر والكلور، وقبل السباحة، يمكن ترطيب الشعر بماء نظيف ووضع بلسم خفيف أو زيت لحمايته، كما يفضل غسله مباشرة بعد السباحة للتخلص من الأملاح والكلور.

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد في التخلص من التقصف ويحسن مظهر الشعر ويقلل من تلفه.

طرق بسيطة للعناية بالشعر فى الصيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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