أستاذ قانون دولي فرنسي يكشف لـ فيتو سيناريوهات عقوبات الاتحاد الأوروبي علي إسرائيل، تطبيق القانون الدولي، وقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير، تغيير نمط الوضع الجيوستراتيجي، تعليق الاتفاقية التجارية

علق الدكتور مجيد بودن المحامي المختص بالقانون الدولي المقيم في باريس، في تصريحات صحفية خاصة لـ"فيتو" علي العقوبات التي تعتزم دول الاتحاد الأوروبي دراستها وفرضها علي إسرائيل في محاولة لإيقاف مجازرها تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور بودن، أن موقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا أمام المجازر التي لا تتوقف في فلسطين علي أهالي غزة، هي مواقف مبنية علي القانون الدولي، وتغيير الرأي العام العالمي تجاه النزاع وحقوق الشعب الفلسطيني.

لكن فيما يخص الموقف الأوروبي علي أساس القانون الدولي فأوروبا هي قارة ومجموعة دول مبنية علي قيم وأسس تهدف لإحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذا يٌعني أنه صار وعي بشأن ضرورة تطبيق القانون الدولي لأن عدم تطبيقه يعد في حد ذاته جريمة.

فالأوروبيون اليوم لايريدون أن يكونوا مشاركين في هذه الجريمه رغم عدم استخدامهم للرصاص، فالصمت يعد بمثابة مشاركة كبري في جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الدولة التي لا توقف عدوان دولة علي دولة أخرى وبإمكانها ذلك، والتي تمتنع عن مسؤوليتها لإحلال السلام أو إيقاف الحرب أو تساهم ببيع الأسلحة لكي تمكن طرف أخر من القيام بجريمة حرب فهي تساعد في القتل بدرجات متفاوتة ويحملها ذلك مسؤولية المشاركة في حرب الإبادة الجماعية.

والدليل علي ذلك أن الدول الأوروبية وعت الآن إلى ذلك ولا تريد أن تكون مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية والتهجير، وتريد أن تعبر أولًا عن أنها تلتزم بالقانون الدولي وأسس تطبيقه من خلال حماية الشعوب الضعيفة مثل فلسطين، الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال اسرائيل.

ومن المفترض علي الدول الأوروبية أن تحمي الدولة المحتلة من الشعب الذي يحتلها ويستبيح كافة الجرائم من تهجير ومنع مساعدات وقتل وإبادة جماعية.

واستكمل أنه رغم الضغوطات والتاريخ وكل ماحدث فهو موقف شجاع ويعتبر تغيير في نمط الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة والعالم، وهذا التغيير أدي كذلك إلى تغيير في الرأي العام.

فالعالم الآن أصبح يرفض من لا يقف مع الحق علي أساس القانون الدولي، فـ فلسطين شعبًا يعيش تحت القنابل والقصف والتجويع والعطش وهو علي أرضة المفترض أن يعيش فيها بسلام، كما أنه ممنوع من الحياة البسيطة التي من المفترض أن يتمتع بها كل فرد، وهذه الجريمة هي تغيير مسار حياة البشر وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

عدد من الدول الاتحاد الأوروبية بناء علي ماسبق أصبحت اليوم تقف لإتخاذ قرار تعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للضغط عليها لوقف الحرب علي غزة.

فهناك بند يلزم الطرفين بأن تلتزم كل واحدة باحترام حقوق الإنسان، ولا يمكن انكار ان إسرائيل تنتهك حقوق الانسان بالادلة القاطعة في غزة.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي علي دراسة وتعليق الاتفاقية التجارية التي لها انعكاسات سياسية وإستراتيجية واقتصادية ما قد يؤثر علي المعاملات المالية بين الطرفين، وسيعمل حينها الإتحاد علي منع المساعدات والتراخيص ويفرض ضرائب علي المنتجات وتوقف بيع الأسلحة وقطع الغيار التي تساعد علي تلجيم الهمجية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

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