يؤديها 570 ألف طالب، محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات النقل

أعلنت محافظة بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات وصفوف النقل للعام الدراسي 2024 /2025.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الامتحانات التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي تسير بشكل منضبط في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» وتستمر حتى 27 مايو الجاري، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر عقدها خلال الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

570 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل

وأكدت محافظة بني سويف ـ في بيان ـ أن أكثر من 570 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف صفوف النقل، حيث بلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي 314 ألفًا و391 تلميذًا وتلميذة، وقد أدى تلاميذ الصف الثالث امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس امتحان مادة اللغة العربية، فيما أدى طلاب الصف السادس الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك داخل 722 مدرسة تشمل التعليم الرسمي واللغات والخاص.

أما في المرحلة الإعدادية بمدارس محافظة بني سويف، فقد تقدم 152 ألفًا و348 طالبًا وطالبة من الصفين الأول والثاني لأداء الامتحانات، حيث امتحن طلاب الصف الثاني في مادة اللغة العربية، وطلاب الصف الأول في مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك داخل 463 مدرسة على مستوى المحافظة.

41 ألفًا و607 طلاب وطالبات بالصفين الأول والثاني الثانوي

كما أدى أكثر من 41 ألفًا و607 طلاب وطالبات بالصفين الأول والثاني الثانوي العام «نظامي، خدمات، منازل» الامتحان في مادتي الرياضيات العامة "أدبي" للصف الثاني، والرياضيات البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات» لطلاب الصف الثاني علمي، ومادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك داخل 93 مدرسة ثانوية.

وواصل أكثر من 36 ألفًا و600 طالب وطالبة من طلاب التعليم الفني «الصناعي – الزراعي – التجاري» أداء الامتحانات العملية والمعملية داخل 112 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي استعرضه محافظ بني سويف، والذي أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضمن متابعة ميدانية شملت زيارات لعدد من المدارس، منها مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، حيث اطمأنت خلال جولتها على انتظام دخول الطالبات لمنصة الامتحانات باستخدام أجهزة التابلت لأداء الامتحانات إلكترونيًا، كما أجرت حوارًا مع الطالبات حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدة خلو الامتحانات من المشكلات.

وكيل التعليم تزور مدرسة عليه رشدي الإعدادية بنات

كما شملت جولتها زيارة مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات، حيث تابعت أداء الطالبات لامتحانات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، واطمأنت على مستوى جودة الطباعة ووضوح الأسئلة، وشددت خلال الزيارة على ضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء المناسبة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع استمرار التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل أية عقبات.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التزام المديرية بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، مشددة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، إلى جانب تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم في حالات الغش أو الشغب لضمان الانضباط داخل اللجان.

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