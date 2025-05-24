أحدث إحصاء، توريد 217.5 ألف طن قمح للشون والصوامع ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن انتظام واستمرار أعمال استلام وتوريد محصول القمح المحلي لموسم 2024/2025،.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الصوامع والشون منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح أمس الجمعة، بلغ 217 ألفا و512 طنًا من القمح المحلي، تم تخزينها في صوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري.

تقرير اللجنة المشرفة على توريد القمح

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة توريد القمح بالمحافظة، والتي تعمل ضمن خطة تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف التيسير على المزارعين وضمان سلاسة عمليات التوريد والاستلام من مختلف مراكز المحافظة.

تتولى اللجنة الإشراف الكامل على عملية الاستلام والتوريد حتى نهاية الموسم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تعترض سير العمل، إلى جانب الإشراف على لجان الاستلام في كافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات اليومية الخاصة بالكميات الموردة وسير العمل الميداني.

زراعة 108 آلاف و485 فدانًا ببني سويف

بلغت المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم على مستوى محافظة بني سويف، نحو 108 آلاف و485 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، وتم تجهيز 22 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف طن، من بينها 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن، إلى جانب شون تقليدية بسعة تخزينية تبلغ 100 ألف طن.

وقد تم تحديد أسعار توريد القمح بحسب درجة النظافة، حيث يبلغ سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تيسير الإجراءات أمام موردي القمح بالشون والصوامع

ووجه محافظ بني سويف بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي القمح في الشون والصوامع، والالتزام بالخطة الموضوعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، مع تعزيز التواصل الدائم بين غرف العمليات المركزية والفرعية، والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لضمان سرعة حل أية مشكلات أو مواقف طارئة قد تطرأ خلال موسم التوريد، بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات صرف مستحقات الموردين.

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