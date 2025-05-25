نادين نجيم تتعاون مع ظافر العابدين لأول مرة في دراما رمضان 2026

كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن تعاونها مع النجم التونسي ظافر العابدين في موسم دراما رمضان المقبل 2026.

نادين نجيم وظافر العابدين

ونشرت نادين نجيم عبر خاصية الاستوري قائلة: “قنبلة الموسم.. نادين نجيم وظافر عابدين معًا في رمضان 2026”.

آخر أعمال نادين نجيم الدرامية

يشار إلى أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم في الدراما كان مسلسل 2024، الذي عرض في موسم رمضان 2024، وجسدت “نادين” شخصية النقيب سما، وضم كلا من: محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، تالين أبو رجيلي، يوسف حداد، وغيرهم.

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