الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تعلن استهداف قوة للاحتلال بقذائف الهاون شمال غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، مساء اليوم الإثنين: قصفنا بقذائف الهاون قوة صهيونية راجلة قرب تجمع لآليات العدو المتوغلة في العطاطرة شمال غزة.

 

هجوم مزدوج من القسام ضد قوات إسرائيلية

في سياق متصل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن مجاهدينا استهدفوا قوة صهيونية بقذائف، وفجروا حقل ألغام بقوة أخرى تسللت ليلا شرق حي الشجاعية في غزة.

وأضافت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

 

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وأفادت مصادر، اليوم، بأن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إلى صيغة لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت وكالة “أكسيوس” الأمريكية نقلت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فى وقت سابق اليوم قوله: بإن دولة الاحتلال وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى.

وأضاف ويتكوف: وقف إطلاق النار فى غزة، سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق، وفق زعمه.

 

الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا

في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة “رويترز”، بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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سرايا القدس شمال غزة غزة القسام كتائب القسام دولة الإحتلال

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