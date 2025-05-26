الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن رهائن

حماس
حماس

أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة رويترز بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة الأقصى عن مصدر مطّلع أن حماس أعطت موافقتها على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي، ويؤكد على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

فيما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سوف نحافظ على القدس موحدة كاملة تحت سلطة إسرائيل”.

وتابع نتنياهو: “سنشجع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها”.

في سياق متصل، قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في غزة ويحاول التغطية على جرائمه بتصريحات مراوغة وكاذبة.

 

مجازر مروعة بحق العائلات النازحة

وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ فجر اليوم مجازر مروعة بحق العائلات النازحة في أماكن لجوئها أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء.

كما أوضحت حركة حماس، أن استهداف مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج ومنزل عائلة عبد ربه شرق جباليا يعكس ذروة الفجور الصهيوني، وأن استهداف مدرسة تؤوي نازحين يؤكد مضي الاحتلال في سياسة الأرض المحروقة وتفريغ القطاع من سكانه.

 

اقتحام المسجد الأقصى 

وتابعت: “الاقتحام السافر للمتطرف إيتمار بن غفير مع مجموعات مستوطنين لباحات الأقصى انتهاك لقدسية ومكانة المسجد ومحاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد”.

وحذرت حركة حماس من محاولات الاحتلال التنصل من مسؤوليته عن جريمة اغتيال الأطفال التسعة من عائلة النجار.

وشددت على ضرورة عدم الانجرار  وراء الادعاء الكاذب بعدم وجود معطيات حول الحادثة، والتذرع بفتح تحقيق.

كما أكدت أن كل الشواهد السابقة أثبتت كذب هذا العدو، وأن تحقيقاته المزعومة ليست سوى ذرائع للتنصل من جرائمه المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء.

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حماس وقف اطلاق النار الإفراج عن رهائن حركة حماس

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