قناة عبرية: تل أبيب ترفض صفقة جزئية اقترحتها حماس بشأن الرهائن

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي قوله إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية رفضت المقترح الجديد بشأن وقف النار في غزة.

وكان المقترح عرضه رجل الأعمال الأمريكي بشارة بحبح بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

بدورها، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن تل أبيب رفضت مقترحا من "حماس" لصفقة جزئية تتضمن الإفراج عن خمس رهائن.

وزعم مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إن الاقتراح "بعيد جدًا عن الخطوط العريضة التي نحن على استعداد للتفاوض بشأنها".

ووفقا للصحيفة، صاغت حركة "حماس" اقتراحا ونقلته إلى الولايات المتحدة من خلال قنوات اتصال خلفية، ثم قدمت الولايات المتحدة المقترح إلى إسرائيل.

ولم تذكر الولايات المتحدة ما إذا كانت تؤيد الاقتراح أم لا.

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