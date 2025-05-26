الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفجير حقل ألغام وتدمير دبابة ميركافا، هجوم مزدوج من القسام ضد قوات إسرائيلية

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن مجاهدينا استهدفوا قوة صهيونية بقذائف، وفجروا حقل ألغام بقوة أخرى تسللت ليلا شرق حي الشجاعية في غزة.

وأضافت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وأفادت مصادر، اليوم، بأن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إلى صيغة لوقف إطلاق النار فى غزة.

وكانت وكالة “أكسيوس” الأمريكية نقلت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فى وقت سابق اليوم قوله: بإن دولة الاحتلال وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى.

وأضاف ويتكوف: وقف إطلاق النار فى غزة، سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق، وفق زعمه.

 

الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا

في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة “رويترز”، بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام حماس غزة الشجاعية دولة الإحتلال

مواد متعلقة

مسئولون إسرائيليون يوضحون تصريحات نتنياهو بشأن صفقة المحتجزين

توضيح من مكتب نتنياهو بشأن تصريحه الغامض حول الرهائن

الحوثيون: مستمرون في التصعيد العسكري ضد الاحتلال حتى وقف العدوان علي غزة

بعد أزمة تصريح «صنادل ونعال» عناصر القسام، سجن ضابط إسرائيلي رفض العودة إلى غزة

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

دهس عدد من مشجعي ليفربول خلال موكب احتفالات الدوري وبيان عاجل من الشرطة البريطانية (فيديو)

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

خوسيه ريفيرو يصل القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الأهلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

3 نقابات مهنية تدق جرس إنذار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية