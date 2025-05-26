تدريبات فردية لـ مصطفى شلبي بعد شعوره بآلام في الظهر

خضع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

جاء ذلك بسبب شعور اللاعب بآلام خفيفة في الظهر، وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مليون دولار لضم مزيزي

وأضاف أن عرض الزمالك وصل إلى مليون دولار، على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش ويتم تقسيط المبلغ المتبقى لنادي يانج أفريكانز التنزاني".

وواصل: "كليمان تلقى العديد من العروض في الوقت الحالي، وتنوى إدارة نادى أفريكانز عقد جلسة مع اللاعب خلال 48 ساعة للرد على عرض الزمالك".

أرقام مزيري مع يانج أفريكانز

وأكد أن مزيزى شارك مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب، في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب".

الزمالك يفوز على بتروجيت

فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

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