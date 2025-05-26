زغلول صيام يكتب: شحن الجماهير لتشجيع بيراميدز له أصول! وهو مدير التعاقدات اللي هيصلح الزمالك؟!

ربما أقتنع بأن حشد الجماهير في لقاء العودة بين بيراميدز وصن داونز الجنوب الإفريقي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا يتم عن اقتناع بضرورة خروج النهائي الإفريقي في أبهى صورة تعكس العديد من الأمور في مصر.

هالني محتوى الرسائل الصوتية التي وصلتني بخصوص موضوع الحشد، والتي تضمنت كلامًا غير مقبول حول وجبة أو تيشيرت أو أوتوبيس مكيف، كنت أتمنى أن نقنع الشباب بأهمية صورة مصر في المحافل العالمية، والتواجد من أجل دعم هذا المظهر خارجيًا، ونقل صورة تعكس مصر كبلد الأمن والأمان.

أتمنى ألا تكون هناك أي صفقات، وإذا كانت هناك نفقات، فمن المفترض أن تكون على حساب وزارة الشباب والرياضة، وليس على نفقة نادي بيراميدز، لأن ذلك سيفتح بابًا يصعب إغلاقه، ما معنى توفير وجبة؟ وما معنى توزيع تيشيرت؟ وما معنى الذهاب من الرابعة عصرًا؟

عمومًا، لدي الرسائل الصوتية ويمكنني إرسالها للدكتور أشرف صبحي.

لست ضد أن يحقق نادي بيراميدز البطولة، فهو في النهاية يلعب باسم مصر.

هو مدير تعاقدات الزمالك هيعمل إيه؟!!

وكأن كل مشاكل الزمالك انتهت ولم يعد ينقصها سوى الاستعانة بمدير تعاقدات!! وماذا يفعل مدير تعاقدات مع وضع يعلمه الجميع أنه غاية في الصعوبة.. ومجلس تخلى عن صلاحياته بعد أن أعطاها طواعية للوكلاء.

نعم قد يكون محتاجا لمدير تعاقدات ولكن في مرحلة لاحقة لإصلاح الخلل الموجود بعد أن أصاب العطب كل الألعاب بما فيها كرة القدم.

خلاص كفاية زهقت من الكلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.