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رياضة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك بعد نهائي كأس مصر

شيكابالا
شيكابالا

يترقب جمهور نادي الزمالك القرار النهائي لقائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” بشأن مستقبله مع الكرة، بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب أن الحسم سيكون عقب نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل.

موقف شيكابالا

ويعيش شيكابالا حالة من التردد بين الاستمرار لموسم جديد أو إعلان الاعتزال، خاصة في ظل تراجع مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري، بجانب رغبته في إنهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر بطريقة تليق بتاريخه ومسيرته مع الزمالك.

إدارة الزمالك تحسم أمر شيكابالا 

وكانت إدارة نادي الزمالك قد فتحت الباب أمام اللاعب لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا، مع التأكيد على احترام وتقدير النادي الكامل له سواء قرر الاستمرار أو الاعتزال، كما عرضت عليه دورًا إداريًا أو فنيًا داخل النادي حال قرر تعليق حذائه رسميًا.

يُذكر أن شيكابالا يُعد أحد أساطير نادي الزمالك عبر تاريخه، وحقق مع الفريق العديد من البطولات، وكان شاهدًا على أجيال متعددة داخل القلعة البيضاء، ويحظى بشعبية جارفة بين الجماهير التي تنتظر قراره النهائي وسط مطالبات باستمراره لموسم إضافي.

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