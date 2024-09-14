الصحة: حالتا وفاة و29 مصابا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل 29 مصابا إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث.