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الصحة: حالتا وفاة و29 مصابا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بالشرقية

حادث قطاري الشرقية،فيتو
حادث قطاري الشرقية،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل 29 مصابا إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وذلك في  حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث. 

 

 

الدكتور خالد عبدالغفار الزقازيق بمحافظة الشرقية بمحافظة الشرقية حادث تصادم قطار مدينة الزقازيق محافظة الشرقية وزارة الصحة والسكان

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